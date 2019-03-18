Названы три простых и эффективных способа бросить курить

Эксперты представили вниманию три самых эффективных способа, которые помогут бросить курить.Пагубная привычка увеличивает риск развития заболеваний сердца, рака легких и инсультов. Огромное количество людей погибает во всем мире из-за данного пристрастия. Один из лучших способов бросить курить, считают эксперты, попробовать использовать электронную сигарету непродолжительное время.«Тысячи людей уже бросили курить с помощью электронных сигарет. Чтобы получить максимальную отдачу, убедитесь, что вы выбрали правильную дозировку никотина. Стоит отметить, что метод нельзя назвать безвредным, но он помогает в большинстве случаев», - отметили специалисты.Статистика показывает, что поддержка окружения имеет огромное значение. Не менее эффективны соответствующие сообщества. Есть большое количество форумов в Сети, где курильщиков поддерживают люди, которые уже побороли тягу к сигаретам.Есть целый ряд препаратов направленного действия, в том числе спреи, жевательные резинки, пластыри. Продукты никотиновой заместительной терапии (NRT) направлены на то, чтобы утолить жажду никотином без тысяч химикатов в табачном дыме. Считается, что наиболее эффективны ингаляторы и леденцы.