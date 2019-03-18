Медики рассказали, как курение может повлиять на зрение

Сигаретный дым повреждает сосуды сетчатки и близлежащих нейронов.Исследователи из Ратгерского университета выяснили, что активное курение приводит к потере цветного зрения. Ученые подчеркнули повышенную опасность для лиц, потребляющих больше пачки табачных изделий в день.Тестирование с привлечением 2-х групп добровольцев показало, что при относительно нормальной остроте зрения среди участников обнаружилось расхождение в качестве восприятия контрастности и цветности изображения. У курящих участников исследования соответствующие способности оказались заметно хуже, нежели у контрольной группы.Такого рода нарушения имеют отношение к воздействию табачного дыма, включающего в себя сероуглерод и стирол, считают специалисты. Учёные сделали вывод о повышении среди курящих людей риска воспаления хрусталика, а также ослабления места самой высокой остроты зрения. При нарушении восприятия цвета среди курильщиков, по предварительным данным, происходит повреждение сосудов сетчатки и близлежащих нейронов.