Диетолог раскрыла секрет, как легко перейти на здоровое питание

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как быстро перейти на здоровое питание весной. Зима позади и самое время привести себя в порядок. Специалист раскрыла секрет, как без вреда для организма перейти на здоровое питание."Весна - хочется перемен. Хочется обновлений в лучшую сторону - если не в жизни, то хотя бы во внешнем виде. А результата желательно быстрого ... И понеслось - экспресс-диеты, таблетки для похудения, голодание, спорт в упадок. Я рекомендую не бросаться в крайности. Именно они - причина неудач. Вы же не первый раз в жизни решаете, что надо о здоровье подумать? Поэтому остановитесь и подумайте вот над чем", - написала специалист по питанию на своей странице в Instagram."Питание зимой, если вы поправились, было стрессовым. Продукты, которые вы ели, вряд ли содержали весь набор полезных витаминов и минералов. Отсутствие регулярных физических нагрузок ослабило сердечную мышцу. На таком фоне ограничения в питании - диета может принести только вред организму, спровоцировать обострение хронических заболеваний или появление новых", - предупредила Светлана Фус.Как перейти на здоровое питание?Первый шаг к своей мечте - пересмотрите свое питание. Уберите все вредное из рациона, а полезные продукты разделите на 3-4 приема"Погружайтесь" в спорт: шаг за шагом. Начните делать утреннюю зарядку, подниматься без лифта на 3-4-й этаж.Внесите обновления в свою новую жизнь постепенно, дозировано, а не сразу – вот главное правило. Тогда они будут проходить без стресса, а ваши усилия будут понятными и удобными для вас. И у вас все получится!Ставьте реальные цели, например, похудеть за 3 месяца здорового питания и упражнений на 3-4 кг и сохранять достигнутый вес. Тогда новые привычки незаметно станут вашими уже навсегда.Сделайте это вашим образом жизни. Тогда не придется все время худеть к любой дате или сезону.