Этот продукт способен защитить от образования тромбов
Специалисты убедились, что его употребление эффективно защищает от образования тромбов.
«Добавление оливкового масла его в салат всего один раз в неделю уже дат эффект понижения риска тромбоза артерий, угрожающего человеку сердечными приступами и инсультами», - констатировали исследователи.
Тромбы формируются из скоплений тромбоцитов - фрагментов клеток крови, которые способны слипаться, будучи высокоактивными. Этот процесс коррелирует с повышением угрозы атеросклероза – сосудистого поражения, связанного с ухудшением проводимости, нарушением кровотока и возникновением сердечных приступов и инсультов.
Исследователи анализировали состав крови людей, страдающих ожирением, и установили, как оливковое масло может влиять на формирование тромбов. Оказалось, что его действие снижает активность тромбоцитов, а вместе с этим – и их стремление соединяться в скопления.
За счет чего именно осуществляется такое защитное для сосудов и артерий действие оливкового масла, еще предстоит выяснить. По версии специалистов, помимо содержания антиоксидантов в оливковом масле данный процесс имеет отношение к специфической структуре его молекул.
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