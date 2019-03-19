Этот фрукт может вызвать аллергическую реакцию

Так, по данным экспертов, самым «коварным» является грейпфрут, поскольку он зачастую вызывает аллергическую реакцию.Это связано с высоким содержанием вещества фуранокумарины в составе продукта.Именно оно провоцирует ускорение вывода из организма ферментов, служащих для усваивания лекарств. Также грейпфрут повышает риск передозировки лекарственными препаратами, в связи с чем не рекомендуется запивать лекарства грейпфрутовым напитком.Также специалисты сообщают о вреде мандаринов, которые зачастую подвергаются обработке составами с содержанием этилена. Такое вещество негативно действует на работу печени.Кроме этого, опасность человеческому организму представляют апельсины и лимоны, также вызывающие аллергическую реакцию.Чрезмерное употребление данных продуктов провоцирует развитие подагры, усиливая приток мочевой кислоты в ткань костей.