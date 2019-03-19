Этот фрукт может вызвать аллергическую реакцию
Это связано с высоким содержанием вещества фуранокумарины в составе продукта.
Именно оно провоцирует ускорение вывода из организма ферментов, служащих для усваивания лекарств. Также грейпфрут повышает риск передозировки лекарственными препаратами, в связи с чем не рекомендуется запивать лекарства грейпфрутовым напитком.
Также специалисты сообщают о вреде мандаринов, которые зачастую подвергаются обработке составами с содержанием этилена. Такое вещество негативно действует на работу печени.
Кроме этого, опасность человеческому организму представляют апельсины и лимоны, также вызывающие аллергическую реакцию.
Чрезмерное употребление данных продуктов провоцирует развитие подагры, усиливая приток мочевой кислоты в ткань костей.
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