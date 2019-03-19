Эти продукты помогут справиться с депрессией

Доказано, что жирная и жареная пища способствует развитию депрессии.Справиться с плохим настроением, апатией и чувством усталости, вызванными дождями и температурными перепадами, помогут продукты, богатые насыщенными кислотами.Доказано, что жирная, жареная пища и фаст-фуд не только негативно влияет на здоровье и фигуру, но и способствует развитию депрессии. То есть, им не место на вашей тарелке, так же как красному мясу в больших количествах, полуфабрикатам, копченым колбасным изделиям и консервам. Эти продукты усугубляют проблему подавленного настроения ранней весной.«К самым полезным продуктам, помогающим выработке эндорфинов относятся горький шоколад, бананы, красный болгарский перец, грейпфрут, авокадо. Также справиться с хандрой и привести в порядок сосуды помогут ненасыщенные жирные кислоты. Ведь из них состоит треть структуры мозга. Они улучшают микроциркуляцию крови в сосудах головного мозга, делают их более эластичными. Если организму не хватает кислот Омега-3, то наши нервные клетки - нейроны - работают в сниженном темпе, из-за чего снижается эмоциональный фон и возникает чувство тоски.Непременно включайте в рацион растительные масла - оливковое, соевое, рапсовое, подсолнечное, арахисовое. А также рыбу, особенно морские виды. Они содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в гормональном и липидном обмене, помогают на биохимическом уровне поддерживать эмоциональную устойчивость и сопротивляться депрессии». - говорит эксперт.