Как преодолеть сонливость в течение дня: советы врача

Не пропускайте приемы пищи, особенно завтрак, старайтесь есть 5-6 раз в день небольшими порциями.Сонливость в течение дня может быть последствием не только недосыпа и усталости, но и неправильного питания.Чем калорийнее рацион, тем медлительнее становится человек, говорит врач. Жирная высококалорийная пища требует больших затрат энергии на переработку, потому организм, естественно, устает. В итоге возникает сонливость, апатия, хочется прилечь и подремать, а не сидеть в офисе и заниматься важными документами. В итоге страдает и качество работы, и фигура и настроение.«Если не хотите спать на ходу и чувствовать постоянную усталость, не перегружайте желудок и старайтесь есть больше овощей и фруктов, которые не только снабдят организм необходимыми для слаженной работы витаминами и микроэлементами, но и поспособствуют выработке «гормонов счастья». Больше всего поднятию настроения способствуют бананы, хурма, все цитрусовые, морская капуста, брокколи, баклажаны, болгарский перец и любые ягоды. Если в морозилке есть свежезамороженные сезонные ягоды – их можно перемолоть в блендере, добавив немного йогурта или банан – получится вкуснейший десерт. Все эти продукты прекрасно бодрят и придают сил, не отягощая желудок.Не пропускайте приемы пищи, особенно завтрак, старайтесь есть 5-6 раз в день небольшими порциями.В рационе обязательно должна присутствовать рыба. Фосфор, которым она богата, улучшает работу мозга и снимает усталость от умственного труда. Способствуют этому также грецкие орехи, арахис, чечевица, миндаль», - говорит врач.Сладости при этом эксперты рекомендуют ограничить. Особенно это касается рафинированных углеводов. Это сахар рафинад и изделия из белой муки, т.е. всякие пончики, тортики, пирожные, а также макароны и белый хлеб.«Эти продукты провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови, который вскоре так же быстро и внезапно снижается, тогда мы и чувствуем упадок сил и уныние. А вот цельнозерновые, крупы и бобовые оказывают прямо противоположный эффект и надолго заряжают энергией. И не забывайте пить не менее 1,5 литров чистой минеральной воды», - посоветовала эксперт.