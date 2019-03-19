Медики рассказали, как помочь сердцу в межсезонье

Начало весны может подорвать работу сердцаНачало весны характеризуется все еще низкими температурами, а также температурными скачками, несет с собой ветер и осадки, - все это перегружает сердце, и такая нагрузка может подорвать его работу. Специалисты советуют помогать своему сердцу, поддерживая его доступными мерами профилактики.По словам врача-терапевта Елены Каравашкиной, сердце в начале весны может сильно уставать. На фоне свойственных этому времени года резких перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможно резкое повышение артериального давления. Также могут возникать сердечные боли, аритмия. Причем даже у тех, кто никогда с такой проблемой раньше не сталкивался.«В межсезонье отмечается обострение хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых – увеличивается вероятность развития гипертонических кризов, стенокардии», - рассказала врач о том, как начало весны может подорвать работу сердца.Каравашкина отметила, что при появлении в это время года устойчивой головной боли, ощущения тяжести за грудиной, спазмов в области сердца, нужно обязательно обратиться к врачу.Помимо этого врач-терапевт порекомендовала придерживаться определенного питания, которое бы помогло укрепить сердце в начале весны. К сбоям в работе сердца может привести элементарная нехватка макро- и микроэлементов, - прежде всего магния, калия, кальция, полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Эти вещества можно получать как из пищи, так и путем употребления витаминных комплексов. Принимать ли эти витамины, в каждом конкретном случае должен решить врач.«При сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендован стол № 10 - диета, с ограничением соли и жидкости. Акцент - на рыбу, нежирные молочные продукты, особенно рекомендован творог. Исключительно полезны сухофрукты: инжир и чернослив. Конечно, овощи и фрукты. Водный режим - порядка 1,5 л жидкости в сутки», - поделилась эксперт.Врач добавила, что в начале весны также обязательно нужно контролировать уровень глюкозы и холестерина.