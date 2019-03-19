Ученые выяснили, кому полезен отказ от употребления мяса

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Некоторым людям полезнее быть вегетарианцами.Ученые рассказали о пользе вегетарианства для некоторых категорий людей - это поможет победить опасные болезни.Специалисты с помощью эксперимента доказали, что популярный тип питания, исключающий животные продукты, приносит пользу.Чешские ученые из клинической и экспериментальной медицины и Института эндокринологии провели эксперимент, который доказал, что веганский рацион помогает в профилактике сахарного диабета и ожирения.Для участия в исследовании пригласили 20 здоровых мужчин, 20 больных диабетом и 20 – страдающих от ожирения. После всех участников случайным образом разделили на две группы. Первая получила веганский обед на основе тофу, а вторая – обычный обед, в составе которого было мясо и сыр. При этом оба обеда были сбалансированы так, чтобы у них был одинаковый состав микроэлементов и калорийность.После обеда у участников исследования трижды брали пробы крови, чтобы проверить уровень кишечных гормонов GLP-1, амилина и PYY, который играют важную роль в поддержании энергетического обмена, секреции инсулина, появлении чувства сытости, регулировании уровня глюкозы и массы тела. Соответственно, уровень этих гормонов связан с риском развития сахарного диабета и ожирения.У тех, кто ел веганскую еду уровень гормонов оказался выше, чем у испытуемых, съевших обычный обед. Состояние их здоровья при этом никак не влияло на результат теста. Кроме того, получившие веганский обед говорили, что ощущали сильное насыщение. Это, вероятнее всего, связано с большим количеством клетчатки.Ученые подчеркнули, что сбалансировать веганский рацион самостоятельно очень сложно. Чтобы организм получал все необходимые вещества, нужно посоветоваться с диетологом.Специалисты Международного фонда исследования рака заявляют, что риск возникновения рака можно существенно, следуя некоторым правилам питания.Например, каждый день нужно есть растительную пищу. Фрукты, овощи, бобовые, а также цельнозерновые культуры – это источник витаминов и антиоксиданты, которые защищают и клетки организма от возможных мутаций. Кроме того, такая пища из-за высокого содержания клетчатки не позволяет набирать лишний вес, который сам по себе является фактором увеличения риска рака.