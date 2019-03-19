Медики предупредили о вреде низкоуглеводных диет

Такое питание может серьезно навредить здоровью.Учёные провели исследования и установили, какие способы похудения могут стать причиной преждевременной смерти. По их мнению, низкоулеводная диета существенно увеличивает эти риски.Люди садятся на диету для укрепления здоровья, но новые исследования показывают, в перспективе отказ от некоторых продуктов может негативно сказаться на самочувствии человека и даже стать причиной его преждевременной смерти.Сотрудники польского Медицинского университета недавно завершили масштабную научную работу и представили отчёт. Чтобы сделать выводы, они на протяжении шести лет следили за добровольцами, число которых достигало 25 тысяч, а средний возраст участников был равен 47 годам.Как оказалось, низкоуглеводная диета может спровоцировать очень серьёзные недуги, среди которых ишемия, рак, а также растёт вероятность инсультов. Показания наблюдения за участниками эксперимента указывают, вероятность преждевременной смерти возрастает на 32%, а в отдельных случаях эти показатели поднимаются до 51%.Учитывая новые данные, учёные не рекомендуют полностью исключать из рациона такие продукты, как цельнозерновые, хлеб и макароны, сыры из качественного сырья, орехи и крупы, а также сухофрукты. Особенно это актуально для людей пожилого возраста.