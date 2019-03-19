Диетологи рассказали, как распознать переедание

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Существует несколько неочевидных признаков.Ни для кого не секрет, что основная причина появления лишнего веса – переедание. Переедание - серьезное расстройство пищевого поведения, которое может привести к сильному ожирению.Мы расскажем о первых признаках переедания, заметив которые стоит немедленно обратиться к соответствующему специалисту, чтобы не допустить осложнений и найти эффективное решение этой проблемы.Специалисты назвали семь признаков переедания:Быстрое поглощение едыМожешь за один присест потребить большую порцию еды? Это явный признак склонности к перееданию.Потеря контроля над собойТы уверенно настроилась на диету, но внутренний голос так и зовет тебя к холодильнику, а ты не в состоянии отказать ему? Это тоже говорит о проблеме.Чувство виныЕсли после употребления большой порции еды чувствуешь вину - значит пришло время задуматься над своими пищевыми привычками.Неоправданные перекусыТебе постоянно надо что-то жевать, и даже не важно, что это: небольшое яблоко, бутерброд или сладкий пончик.Ешь украдкойТы стесняешься своей чрезмерной любви к еде, поэтому во время внеплановых перекусов частенько прячешься от родных, чтобы они не заметили твоей проблемы.Растущий весЗаметила, что цифры на твоих весах неуклонно растут вверх? Значит пришло время пересмотреть свои пищевые привычки.Но что делать, если рука «сама» тянет в рот очередной кусок, если за основной порцией всегда следует добавка, если печали и радости «заедаются» очередным десертом или чипсами?Для начала честно признайтесь себе, сколько вы едите. Для этого достаточно три дня записывать все, что вы съели и выпили. Скорее всего, вы узнаете о себе много нового.Постепенно сокращайте порции, пока не дойдете до рекомендованных диетологом. Найдите время для двух правильных перекусов между завтраком, обедом и ужином – при пятиразовом питании вы не успеваете «зверски» проголодаться к следующему приему пищи, так что съедите гораздо меньше.