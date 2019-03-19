Названы самые странные, но эффективные способы похудения

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Еще несколько занимательных вариантов, как избавиться от лишнего веса.Научные специалисты из Университета Сент-Луиса поделились в публикации на страницах издания The Sun пятью странными, но действенными способами сбросить лишний вес.Способ первый: употреблять маслоРегулярное употребление оливкового масла очень действенно помогает сбросить лишний вес. Учеными был проведен 3-летний эксперимент, участники которого придерживались рациона, состоявшего из фруктов, овощей, продуктов из цельного зерна и рыбы. Также добровольцы должны были избегать в своем меню животных жиров, заменяя их на растительные, - в частности, на оливковое масло. Эксперимент показал, что оливковое масло способствует снижению аппетита и кровяного давления, а также обладает противовоспалительным действием – у людей, которые его употребляли, было зафиксировано повышение концентрации антиоксидантов в организме, а также снижение веса.Способ второй: есть тостыУченые рассказали о другом странном способе сбросить лишний вес – употреблять цельнозерновые тосты за час до отхода ко сну. Этот метод также тестировался в экспериментальном порядке. После восьми недель, в течение которых добровольцы ели цельнозерновые тосты, потеря их веса составила в среднем два килограмма.Способ третий: тренироваться перед едойЕсли как следует потренироваться за несколько минут до приема пищи, то это поможет ускорить метаболизм и похудеть, утверждают специалисты.Способ четвертый: считать жевательные движенияГоворят, чтобы похудеть, достаточно просто подольше жевать, ведь чем дольше мы пережевываем пищу, тем меньше едим. Исследования ученых показали: хотя подсчитывание жевательных движений выглядит довольно странным занятием, оно обладает нужным эффектом.Подтвердилось, в частности, что если человек вместо 12 раз будет жевать пищу 40 раз, то калорийность его рациона питания понизится на 12%. Эксперты отметили, что снижение калорийности за счет тщательного пережевывания пищи является самым дешевый способ для похудения. Средний человек может добиться таким образом потери лишних 10 кг в год.Способ пятый: есть вилкойТак называемая вилочная диета запрещает брать еду руками, а также другими столовыми приборами кроме вилки. Это несколько странно, но в то же время действительно позволяет сократить калорийность рациона.Диетологи говорят, что такой метод учит вдумчиво выбирать продукты и есть не торопясь. Таким же образом можно попробовать употреблять пищу только с помощью палочек.