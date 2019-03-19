Ученые подтвердили смертельную опасность куриных яиц

Содержащийся в яйцах холестерин повышает риск преждевременной смерти.Люди, которые едят три или четыре яйца в неделю или 300 миллиграммов холестерина в день, имеют более высокий риск как сердечных заболеваний, так и ранней смерти по сравнению с теми, кто ест меньше яиц."Яйца, особенно желток, является основным источником диетического холестерина", - написал Виктор Чжун, главный автор исследования и докторант факультета профилактической медицины в Школе медицины Северо-западного университета Фейнберга в Чикаго.В исследовании, опубликованном в медицинском журнале JAMA, он и его коллеги отметили, что одно большое яйцо содержит около 186 мг холестерина.Ученые исследовали данные шести американских исследований, включающих более 29 тысяч человек и которые осуществлялись в течение 17 лет. В целом эти исследования описывают 5400 сердечно-сосудистых случаев, в том числе 1 302 смертельных и несмертельных инсультов, 1897 случаев смертельной и нефатальной сердечной недостаточности и 113 других смертей от сердечных заболеваний. Еще 6,132 участников умерли от других причин.Потребление дополнительных 300 миллиграммов холестерина в день было связано с высоким риском сердечных заболеваний на 3,2% и риском ранней смерти на 4,4%, показал анализ этих данных. И каждая дополнительная половина потребляемого яйца в день была связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний на 1,1% и риском ранней смерти от любой причины на 1,9%.Потенциальной причиной противоречивых результатов относительно пользы яиц в прошлом было то, что другие исследования не учитывали, что потребление этого продукта может быть связано с другими нездоровыми формами поведения, такими как низкая физическая активность, курение и нездоровая диета. Кроме того, пищевые продукты, содержащие холестерин, обычно богаты насыщенным жиром и белком животных."В отличие от этого, нынешнее исследование включало всестороннюю оценку этих факторов", - написали Чжун и его соавторы.