Медики рассказали, чем опасна соковая диета

Диетолог рассказал, почему похудение на соках может быть опасным.Так называемая соковая диета, которая предполагает питаться в течение недели исключительно фрешами и свежими смузи, опасна для здоровья и может нарушить обмен веществ и работу органов ЖКТ.К наиболее опасным специалисты причисляют диеты, которые подразумевают резкое сокращение количества калорий на длительное время, отказ от определенных групп продуктов либо и вовсе отказ от приема пищи.«Отказаться от еды и «питаться» кефиром, минеральной водой или соком можно только 1 день, так называемые «разгрузочные дни» действительно позитивно сказываются на весе, помогают очистить организм, дают время на отдых и самоочищение внутренним органами и ускоряют метаболизм. Если же такой режим питания сохраняется дольше, то диета может стать серьезной угрозой для здоровья.Потому категорически не рекомендована так называемая соковая диета, которая подразумевает, что целую неделю вы будете питаться исключительно свежевыжатыми соками. Ее авторы уверены, что за неделю на таком рационе можно сбросить 5-10 килограммов, насытить организм полезными микроэлементами, не говоря уже о том, что сами по себе фрукты и овощи способствуют оздоровлению организма и выводят шлаки. Но для нормальной работы организму нужно постоянное пополнения белками, а эта диета полностью исключает их употребление. Не говоря уже о том, что даже при обилии витаминов, без каш, злаков, мяса или рыбы, организм быстрее теряет силы, а вы чувствуете себя вялым и уставшим», - говорит врач.Также неприятными спутниками такой диеты является постоянное чувство голода, плохое настроение и головокружение. К тому же, уже к концу недели метаболизм существенно замедлится, организм начнет экономить внутренние ресурсы и процесс сжигания жира просто остановится.Кстати, по словам эксперта, вывод шлаков и токсинов из организма, которые называют в числе главных плюсов такого способа похудения – под большим вопросом. Для очистки организма нужны клетчатка, а в соках ее слишком мало, так как практически полностью она остается в «отжатой» части фрукта или овоща.