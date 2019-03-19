Медики назвали лучшую позу для здорового сна

Эксперты сделали заявление, что именно сон на спине является идеальным для здоровья.По словам специалистов, поза для сна оказывает влияние как на сами сновидения, так и состояние здоровья. Худший вариант может потенциально вызвать боль в спине и задней части шеи, усталость, апноэ во сне, мышечные судороги, нарушение кровообращения, головные боли, изжогу, проблемы с животом и преждевременные морщины. Как показали исследования, сон на спине является идеальным вариантом, за исключением беременности, недавно перенесенной операции или при определенных медицинских условиях.«Хотя это не самая популярная поза, ведь только 8% людей спят на спине, мы рекомендуем отдавать предпочтение именной ей. Это позволяет голове, шейному отделу и позвоночнику отдыхать в нейтральном положении.Это указывает на то, что нет никакого дополнительного давления на эти области, поэтому у вас меньше шансов испытать болевые ощущения. Не забудьте использовать подушку, которая поднимает и поддерживает вашу голову достаточно, чтобы желудок был ниже вашего пищевода, чтобы предотвратить попадание пищи или кислоты в ваш пищеварительный тракт. Это поможет избежать такого неприятного явления, как кислотный рефлюкс», - отметили эксперты.Стоит отметить, что сон на спине может быть опасным положением для людей, страдающих от апноэ во сне. У кого же нет данной проблемы, ученые советуют перейти на идеальный вариант.