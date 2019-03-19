Медики рассказали, как укрепить детский иммунитет весной

После долгой зимы дети нуждаются в особом внимании и защите, так как их иммунитет очень уязвим.По словам врача, важно следить за рационом ребенка – в нем должно быть достаточно фруктов, овощей и зелени, но поскольку сезонные плодов пока нет, отдавать предпочтение стоит яблокам, корнеплодам и цитрусовым, а зелень выращивать самостоятельно на подоконнике. Также обязательны каши, нежирное мясо и рыба разных сортов, а вот сладкое и мучное нужно максимально ограничить.Занятия физкультурой – также обязательное условие крепкого иммунитета. Если ребенок не ходит в спортивную секцию и не любит играть в подвижные игры, приучите его хотя бы к 15-20 минутной утренней зарядке. Обязательно следить и за режимом дня – в идеале, засыпать и просыпаться ребенок должен в одно и то же время, или, по крайне мере, ложиться не позднее 22-22.30 вечера, лучше – раньше.Народная медицина также предлагают немало рецептов укрепления иммунитета. Всем известны удивительные свойства эхинацеи, женьшеня, солодки и лимонника - травяные чаи из этих растений отлично поддерживают защитные силы организма.«Для детей очень полезен отвар из плодов шиповника. Его можно смешать с медом и пить остывшим, как компот, - ребенку наверняка понравится. Не откажется он и от ягодного морса на основе перетертой клюквы. Отличный рецепт для профилактики простуды: чай из листьев и веточек малины, ромашки, липы, листья черной смородины и земляники, суданской розы (каркаде), мяты и эвкалипта», - говорит врач.