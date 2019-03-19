Названы главные признаки обезвоживания организма

Недостаток воды негативно влияет на здоровье.Недостаточное количество поступающей воды в организм может привести к некоторым проблемам с самочувствием.О том, что человек пьет мало воды свидетельствуют частые головные боли. По мнению экспертов, причиной этому является замедление циркуляции крови вследствие ее сгущения.Как результат, уменьшается количество кислорода, поступающего в мозг, что приводит к болезненным ощущениям в области головы и тяжести.Недостаточное количество воды в тканях может привести к вялости и снижению энергии. Если человек часто испытывает желание поспать, стоит подумать о том, чтобы увеличить употребление жидкости.К слову, речь идет исключительно о воде, поскольку другие напитки, такие как чай, кофе, соки, не обладают нужным воздействием на организм. Частое чувство голода также может свидетельствовать о недостатке воды.Поэтому, перед тем, как приступить к трапезе, медики рекомендуют выпить стакан воды. Вполне возможно, некоторое время кушать не захочется, поскольку организму просто требует пополнить запасы жидкости.