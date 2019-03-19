Названы самые опасные последствия ночного храпа

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Храп не только раздражает окружающих, но и вредит здоровью.Ночной храп является симптомом смертельно опасной болезни. Речь идет о недоумии и проблемах с памятью. Такой вывод сделали австралийские ученые. Они пришли к выводу, что так называемое лбструктивное апное, признаком которой есть храп, провоцируе6т снижение некоторых частей мозга.Причина заключается в том, что апное снижает кислород в крови. Если этот процесс становится систематическим, то он провоцирует изменения в мозгу.Вывод сделан на основании исследований 83 человек старше 50 лет. Также пятьдесят процентов риска развития деменции имеют ожирение, курения, а также депрессивные расстройства.Напомним серьезные причины храпа:1 группа – это нарушения архитектоники полости носа, околоносовых пазух или неба. Иначе говоря, когда есть какие-то проблемы, связанные с анатомическими сложностями. Эту группу причин легко диагностировать и справиться с ними с помощью ЛОР-хирургии.2 группа – неврологические причины. Эта проблема более серьезного характера, потому что могут быть неврологические болезни или опухолевидные образования, и в этих случаях требуется серьезное обследование.3 группа – это причины, связанные с различными факторами. Например, ожирение. Человек, который весит более 100 килограммов, однозначно будет храпеть. Если он похудеет, то проблема исчезнет. Также в эту группу входят пожилые люди, и те, у кого снижена функция щитовидной железы.Сегодня существует диагностика нарушений сна, храпа и синдрома обструктивного апноэ – это полисомнографическое обследование, которое проводят во время ночного сна. Пациент проводит ночь в клинике под видео - и аудионаблюдением с фиксированием работы сердца и движения воздуха через дыхательные пути.“Бывают такие случаи, когда храп связан с образом жизни – курение, прием снотворных и седитативных препаратов, злоупотребление алкоголем и фаст-фудом, переутомление, дефицит сна”, - подытожил врач.Научная работа показала, что храп во сне ослабляет способность мозга кодировать или консолидировать некоторые типы жизненных воспоминаний, что затрудняет людям вспоминать детали из прошлого. Сканирование мозга людей с храпом во сне показывает, что они имеют значительную потерю серого вещества из областей, которые пересекаются с сетью автобиографической памяти.