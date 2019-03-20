Пять эффективных способов активизировать работу мозга

Результаты последних исследований.Научные специалисты рассказали о том, какие доступные способы помогают улучшить работу мозга. Своими рекомендациями поделились в публикации журнала Tonic.Способ первый: с помощью сна. Далеко не одна научная работа свидетельствует о том, что на состоянии и функциях мозга благотворно сказывается возможность отдохнуть днем. По словам клинического психолога Майкла Бреуса, 25-минутная сиеста вполне способна сделать человека более усидчивым и улучшить его способность к обучению.Способ второй: с помощью кофе. Кофеин «прокачивает» способность к концентрации, а также улучшает функции памяти. Исследование, проведенное в Германии, показало, что употребление 200 мг кофеина, содержащихся в большой чашке кофе, стимулирует вербальные механизмы и способствует тому, что человек начинает быстрее подбирать слова.Способ третий: с помощью секса. Согласно имеющимся научным данным, секс улучшает когнитивную функцию мозга – в результате становится крепче память, обостряется способность к абстрактному мышлению. Ученые связывают этот эффект отчасти с эмоциональной разрядкой, отчасти – с особенностями кровообращения, которое, например, улучшается в мозге.Способ четвертый: с помощью отказа от алкоголя. Ученые не устают напоминать: регулярное употребление, а тем более злоупотребление алкоголем повышает склонность к когнитивным расстройствам. Научных свидетельств тому в последнее время все больше. Отказ от регулярной выпивки – это благо для мозга.Способ пятый: с помощью отказа от подсказок. Современные технологии приучают мозг лениться, освобождая его от необходимости запоминать информацию. Научные специалисты советуют запоминать хотя бы важные сведения, не доверяя памяти гаджетов, - номера телефонов близких людей, пароли.