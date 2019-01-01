Названы продукты, способствующие лечению рака

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Выбирайте продукты с клетчаткой.По данным исследования ученых из Института иммунотерапии рака имени Паркера (США), о котором пишет Science News, рацион на основе клетчатки делает лечение раковых опухолей более эффективным. Данное свойство богатого клетчаткой рациона связано с его способностью активизировать рост разнообразных кишечных микробов, с которым ассоциируется реакция организма на лечение.«Продукты с высоким уровнем клетчатки способствуют разнообразию кишечных микробов, в том числе росту бактерий семейства Ruminococcaceae, что помогает в лечении рака, улучшают реакцию организма на иммунотерапию», - заявили исследователи.В частности, они наблюдали пациентов с раком кожи, проходивших лечение с помощью иммунной терапии, известной как «блокада PD-1». Выяснилось, что у людей, которые придерживались рациона на основе клетчатки, вероятность того, что терапия ингибирует рост опухоли, была в пять раз больше по сравнению с пациентами, которые ели мало клетчатки. Конкретно у 46 пациентов, которые ежедневно съедали наибольшее количество клетчатки в рационе, включая фрукты, овощи и цельные зерна, содержалось больше кишечных бактерий, связанных с реакцией на иммунную терапию, - и у них же лечение с блокадой PD-1 давало наилучшие результаты.Дополнительно специалисты отметили, что в способности клетчатки содействовать разнообразию кишечных микробов нет равных даже среди пробиотики. Более того, исследователи обнаружили, что пробиотики могут уменьшать разнообразие микробов в кишечнике больных раком.