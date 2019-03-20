Развенчаны популярные мифы о простуде

Сезон простуд продолжается.Эксперты рассказали о трех мифах, которые стоит забыть, чтобы не заболеть простудой и быстро вылечиться. Специалисты-медики поведали о существующих мифах относительно простудных заболеваний, которые только вредят человеку.Так, многие считают любое простудное заболевание началом вирусного заболевания, гриппа. На самом деле это не соответствует действительности, грипп никоим образом не связан с обычными недугами по типу простуды. В случае возникновения гриппа наблюдается высокая температура, недомогание и “ломка” в мышцах. Обычная же простуда характеризуется насморком, как наиболее дискомфортным проявлением.Далее врачи опровергли миф о возникновении простуды из-за мокрых волос. Многие считают, что ложась спать с не высушенными после мытья волосами, можно серьезно заболеть. Однако это не так, описанная ситуация может разве что усугубить уже возникшее заболевание, напоминают доктора, но никак не спровоцировать возникновение болезни.И наконец, многие ошибочно считают причиной недомоганий холодную погоду, это также не соответствует истине. Наоборот, при низких температурах на улице больше людей стремятся проводить свое время в помещениях, где и происходит передача вируса от одного человека к другому. Прогулки на свежем воздухе полезны и укрепляют организм.При этом эксперты напоминают, что при возникновении первых признаков болезни следует обращаться к профильному врачу, а не заниматься самолечением. Вовремя предпринятые меры помогут избежать усугубления недугов и сохранить здоровье. Также важно принимать достаточное количество витаминов и микроэлементов, это укрепит иммунитет и поможет организму бороться с вирусами.