Назван продукт, помогающий при рассеянном склерозе
Британские ученые выяснили, что какао может помочь в борьбе со многими серьезными заболеваниями, например, рассеянным склерозом. Все дело в том, что в состав какао-бобов входят флавоноиды, которые очень полезны.
Проведенное исследование, с участием нескольких десятков пациентов, страдающих данным недугом, показало, что у больных, употреблявших какао в течение шести недель, прошла хроническая усталость, и общее состояние улучшилось.
Как отмечают научные сотрудники, флавоноиды – очень ценный компонент, который помогает при разных заболеваниях, так что на какао стоит обратить внимание людям, заботящихся о своем физическом состоянии.
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