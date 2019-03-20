Диетологи рассказали, чем полезны вареные овощи

Эксперты в области диетологии назвали главные преимущества вареных овощей.По словам специалистов, блюда, в основе которых находятся приготовленные именно таким способом продукты,следует более активно включать в рацион питания.Вареные овощи помогают обеспечить здоровье кожи. Особенно хорошо для этого подходят морковь, помидоры и шпинат, которые отличаются содержанием большого количества противовоспалительных веществ и антиоксидантов. Вареные овощи также следует употреблять для эффективной работы почек. Оказывается, они помогают избавиться от мочекаменной болезни и других проблем с работой почек. Употребление вареных огородных плодов блокирует образование камней.Специалисты в области трансплантологии волос утверждают, что вареные овощи способствуют оздоровлению фолликул. Особенно эффективно себя в этом плане проявляет морковь. Она укрепляет волосы и способствует их росту. Причем этот овощ рекомендуется не только употреблять в пищу, из него можно приготовить маску. Для этого необходимо растереть сваренный корнеплод в кашицу, добавить немного воды, в которой варилась морковь, перемешать и нанести полученную массу на кожу головы. Через полчаса смыть теплой водой.Также вареные овощи благотворно действуют на работу желудка. Более того, они способны бороться с бактерией Helicobacter pylori, которая ведет к гастриту и даже язве. Дело в том, что приготовленные таким образом огородные плоды легко перевариваются и почти не оказывают давления на стенки желудка.