Названо растение, нормализующее обмен веществ

В последние несколько лет рукола стала очень популярной в Украине. Она, в сочетании с ореховым вкусом, является идеальным ингредиентом для многих весенних салатов. Рукола становится символом утонченного и отборного вкуса.Помимо богатого вкуса, в руколе много полезных ингредиентов. У дальнего родственника капусты, цветной капусты и репы есть небольшое количество калорий, но она богата бесчисленными питательными веществами.Рукола — однолетнее растение семейства Капустных. Распространена на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Европе, большей части Азии и Северной Африки.Рукола использовалась в качестве пряности в древнем Риме. Уже тогда семена растения считались афродизиаком.Какие преимущества для организма руколы:Профилактика остеопороза. Растение является богатым источником кальция и витамина К. Регулярное употребление улучшает состояние костной системы.Было показано, что оно нормализует обмен веществ, повышает гемоглобин и положительно влияет на ожирение.Провитамин А в руколе, также известный как витамин красоты, гарантирует свежий загар, придает блеск волосам, укрепляет ногти, разглаживает морщины.Рукола богата витамином С, что делает ее подходящей пищей для лечения цинги.Диабет. Овощи содержат антиоксидант, известный как альфа-липоевая кислота, которая снижает уровень глюкозы, повышает чувствительность к инсулину и снижает окислительный стресс у пациентов с диабетом.Химический состав. Основные лечебные свойства рукколы обусловлены высоким содержанием витамина С. Кроме того, растение содержит бета-каротин, который является предшественником витамина А. В руколе содержатся витамины В2, В5, В6, а также многие волокна. Дефицит витамина В приводит к усталости и упадку сил.Регулярное употребление руколы регулирует обмен веществ и помогает организму справиться с усталостью. Особенно подходит для противодействия весенней усталости. Постарайтесь готовить разнообразные зеленые салаты с этим бесценным овощем.