Медики рассказали, как правильно есть яйца

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На днях американские исследователи представили данные о том, что людям, которые съедают более двух яиц в день, могут грозить сердечно-сосудистые заболевания, из-за чего повышается их риск уйти из жизни раньше времени.Но с этим выводом готовы согласиться не все медики. Сколько же все-таки можно съедать яиц, не опасаясь за сердце и сосуды?Мнением о том, как правильно есть яйца, поделилась известный российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Она высказалась о том, что в недельном рационе должно быть не более 4-5 яиц.При этом эксперт отметила: яйца следует употреблять термически обработанными – поедание сырых яиц может поспособствовать заражению болезнями, которыми болела курица. Для употребления в сыром виде подходят только яйца перепелки, утверждает Королева. В силу высокой температура тела эта птица практически не болеет.Диетолог рекомендует есть яйца на завтрак.«Среди блюд на завтрак обязательно должен присутствовать и творог, и мясо птицы, и яйцо. Только это все должно чередоваться, тогда питание будет сбалансированным и разнообразным, организм получит все достаточные элементы», - сказала специалист.Комментируя факт влияния яиц на здоровье сосудов и сердца, врач-диетолог заметила: в плане риска развития сердечно-сосудистых заболеваний более вредным является употребление сахара и фруктозы. Тем, кто стремится дольше сохранить здоровье сердца и сосудов, в рационе в первую очередь нужно ограничивать употребление сахара, убеждена Маргарита Королева.«В яйце действительно содержится холестерин, но это еще не повод, чтобы не есть данный продукт. Яйца – важный источник лецитина, который благоприятно влияет на обмен веществ организма. Кроме того, белок яиц хорошо переносится человеком», - добавила эксперт.