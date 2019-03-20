Врачи рассказали, как легко перейти на здоровое питание

Внесите обновления в свою новую жизнь постепенно, дозировано, а не сразу.Правильное питание - это практически недостижимая цель, особенно если не стремиться к этому постоянно. Плюс к этому, правильное питание дает больше энергии, хорошее самочувствие и помогает на тренировках.Продукты, которые вы ели зимой, вряд ли содержали весь набор полезных витаминов и минералов. Отсутствие регулярных физических нагрузок ослабило сердечную мышцу. На таком фоне ограничения в питании - диета может принести только вред организму, спровоцировать обострение хронических заболеваний или появление новых.Об этом известный украинский диетолог Светлана Фус написала в своем Instagram.Как же лучше перейти на здоровое питание?Первый шаг к своей мечте - пересмотрите свое питание. Уберите все вредное из рациона, а полезные продукты разделяем на 3 - 4 приема."Погружайся" в спорт: шаг за шагом. Начните делать утреннюю зарядку, подниматься без лифта на 3-4-й этаж.Внесите обновления в свою новую жизнь постепенно, дозировано, а не сразу - вот главное правило. Тогда они будут проходить без стресса, а ваши усилия будут понятными и удобными для вас. И у вас все получится!Ставьте реальные цели, например, похудеть за 3 месяца здорового питания и упражнений на 3-4 кг и сохранять достигнутый вес. Тогда новые привычки незаметно станут вашими уже навсегда.Сделайте это вашим образом жизни. Тогда не придется все время худеть к любой дате или сезона.Когда вы поймете, что нужно сфокусироваться на структуре питания и правильно распределить всю пищу на протяжении дня, здоровая пища может стать удивительно приятной и легкой.