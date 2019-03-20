Ученые выяснили, чем опасен умственный труд для женщин

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Ученые из Франции в ходе исследований выяснили, что тяжелый умственный труд может повысить риск сахарного диабета у женщин.В течение 22 лет ученые наблюдали за здоровьем 70 тысяч женщин. Когда специалисты получили данные после наблюдения, они анализировали их около 5 лет. Только после этого они сделали выводы и составили окончательный отчет.Выяснилось, что женщины, которые считают свою работу умственно тяжелой, более подвержены ускоренному развитию сахарного диабета или уже страдают им. Диабет 2 типа был выявлен примерно у 4 тысяч участниц исследования.Ученые решили, что тяжелый умственный труд пагубно отражается на женском здоровье. Стресс, полученный в результате чрезмерной умственной нагрузки, повышает риск стремительно развития диабета у женщин.Напомним, что в 1999 году Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала сахарный диабет 2-го типа как метаболическое заболевание, развивающееся из-за нарушения выработки инсулина или сниженной чувствительности организма к действию данного вещества.