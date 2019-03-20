Медики объяснили, почему некоторые дети болеют чаще

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Аббревиатура «ЧБД» нередко встречается в специальной медицинской литературе. Стандартная расшифровка - Часто Болеющие Дети.ЧБД - это не диагноз, а специальный медицинский термин. Им обозначают детей, которые болеют чаще, чем их сверстники. В районных поликлиниках такие дети на особом счету и особом учете - диспансерном.Отечественная медицинская наука, к примеру, считает ребенка часто болеющим, если он в возрасте до одного года переболел ОРЗ 4 раза или в возрасте 4-5 лет – 5 раз в год. При этом большинство «ненашенских» медицинских руководств (США, Великобритания) утверждает, что: нормальные дети, посещающие детские коллективы, могут болеть ОРЗ 8-10 раз в год.Тем не менее, давай очень постараемся и посмотрим на ситуацию по возможности беспристрастно и объективно:Ребенок рождается с незрелой иммунной системой. Она формируется, совершенствуется. На это необходимо время. Ребенка окружает множество людей, каждый из которых – носитель огромного количества вирусов и бактерий. И взрослые, и дети контактируют с микроорганизмами интенсивно и постоянно – ежеминутно, ежесекундно. Но ребенку только предстоит выработать к этим микроорганизмам иммунитет.Ребенок не может не болеть ОРЗ. Дети болеют ОРЗ чаще, чем взрослые - это норма, это закон жизни. Чем все это закончится? Вполне ожидаемым дозреванием недозрелого и совершенствованием несовершенного.И болезни частые превратятся в болезни редкие. И ЧБД станет взрослым и здоровым родителем, а его ребенок, вполне возможно, станет ЧБД. Таков закон.