Супрун рассказала, чем опасны моющие средства

Тотальная дезинфекция чревата проблемами.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, можно ли убирать дом антибактериальными средствами. Что на самом деле добавляют в бытовую химию и как достичь абсолютной чистоты без вреда для здоровья?Химик Юлия Гагарина подтверждает, что злоупотреблять антибактериальными средствами не стоит. Потому что к компонентам современной суперхимии чаще всего добавляют хлор."Если вы чувствуете специфичесий запах хлорки, это значит, что допустимые границы дозы ввода уже превышены. То есть хлоркой пахнуть не должно, когда вы убираете", – говорит специалист.Хлорка действительно убивает микробов. Но не всех и не навсегда, объясняет врач-инфекционист Виктор Третьяков."Те бактерии, которые выживут после обработки, будут намного сильнее и намного закаленнее. Они могут потом инфицировать человека", – сообщает врач.Следовательно, модифицированные бактерии могут спровоцировать дерматит рук или аллергию. Эксперты советуют в домашнем хозяйстве обходиться без профессиональной клининговой химии."Для дома достаточно уборки обычными моющими средства. Ведь даже мыло убивает много бактерий", – советует химик-технолог Юлия Гагарина.Также химики предостерегают от тотальной уборки – ведь хирургическая чистота в доме не дает формироваться иммунитету.