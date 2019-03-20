Назван простой способ улучшения состояния кожи

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Дерматологи утверждают, что для кожи важен сон.Достаточно две ночи подряд поспать меньше 7 часов, чтобы выглядеть не так привлекательно.У невысыпающегося человека резко снижается выработка гормона роста, который необходим для процесса восстановления.Кожа образует новый коллаген именно ночью. Соответственно, меньше сна – меньше коллагена – больше морщин, рассказала дерматолог Кристина Копельчук.Во время сна кровь приливает к лицу и кровоснабжение клеток улучшается – получаем здоровый сияющий вид лица. Та же история и с темными кругами под глазами – неправильное кровоснабжение.И с волосами то же. От недосыпания, плохого кровоснабжения страдает и кожа головы. Как следствие – слабые и ломкие волосы.Ночью клетки кожи восстанавливаются активнее, потому что им не нужно заниматься защитой от свободных радикалов или ультрафиолетовых лучей.