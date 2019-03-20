Повышенное давление в пожилом возрасте может снижать риск смерти

В 2009 году, когда начался проект, все они были старше 70 лет.Немецкие врачи из Университетской клиники Шарите в Берлине заявили о том, что за счет повышенного давления в пожилом возрасте может снижаться острота других проблем со здоровьем. По их словам иногда повышенное кровяное давление продлевает жизнь.Исследование немецких специалистов показало, что некоторые пожилые люди могут не только не иметь каких-то существенных трудностей из-за повышенного давления, но и получают благодаря гипертонии важные преимущества – в частности, у них может снижаться риск смерти. Лечить гипертонию надо далеко не во всех случаях, считают авторы работы.Прежде чем прийти к такому заключению, немецкие врачи на протяжении 10 лет вели мониторинг данных о состоянии группы добровольцев из 1628 человек. В 2009 году, когда начался проект, все они были старше 70 лет.Проанализировав собранный за этот период массив информации, исследователи сделали удивительный вывод о том, что у пожилых людей в возрасте от 80 лет наблюдается обратная связь между показателями давления и вероятностью смерти. В частности, оказалось, что у добровольцев в возрасте 80 лет и старше с давлением ниже 140/90 мм рт. ст. риск смертности был на 40% более высоким по сравнению с ровесниками, которые имели более высокое давление. Причем данная корреляция наблюдалась и среди тех, кто перенес инсульт или инфаркт.В итоговом резюме ученые отметили, что «лечение гипертонии должно быть строго индивидуальным, с учетом состояния отдельно взятого пациента». Специалисты намерены определиться, кому в пожилом возрасте необходимо лечение повышенного давления, а кому – нет.