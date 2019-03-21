Названы признаки серьезных проблем со здоровьем

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Не стоит также закрывать глаза на чрезмерное потоотделение.Ученые одной из клиник Лондона назвали шесть признаков, указывающих на возможные проблемы со здоровьем.В частности, специалисты советуют обратить внимание на постоянное чувство усталости. Оно может быть вызвано дефицитом витамина D в организме, а также проблемами с щитовидной железой и анемией.Не стоит также закрывать глаза на чрезмерное потоотделение: оно может указывать на вероятность лимфомы или миеломы, опасных гематологических заболеваний.Радоваться внезапной потере веса специалисты тоже не рекомендуют, ведь это может быть связано с развитием онкологических заболеваний или диабета. Также признаками этих недугов может быть постоянное чувство жажды.Периодические покалывания в конечностях могут указывать на риск развития инсульта, а частые позывы к мочеиспусканию - стать «маячками» того, что с мочеполовой системой что-то не в порядке.