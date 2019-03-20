Медики рассказали, как избавиться от растяжек после похудения

Проблема растяжек является одной из самых злободневных для современной женщины. О возможности их устранения рассказал пластический хирург Андрей Якобчук.Растяжки, или как их принято правильно называть в медицинской среде – стрии, действительно очень тяжело устранять. Ведь что такое растяжка? Это лопнувшая кожа. А лопается она от того, что не успевает растягиваться под воздействием стремительно увеличивающегося объема в определенной зоне тела.Деффект сначала становится красным, а по проишествию времени становится светлым. Но даже такой, менее заметный цвет бросается в глаза и вызывает глубокую досаду у его обладателя.Что вызывает резкие скачки веса и объемов?Период подросткового созревания, сопровождающийся иногда увеличением веса и роста. Банальный резкий набор веса при ожирении. Чаще возникновение стрий на животе и груди возникает на фоне беременности.Все виды воздействия на стрии носят двойной характер: деструкция (разрушение слоев кожи). Суть заключается в устранении верхних слоев кожи, которые близко прилегают к стриям. Для этих целей используется лазер, химические пилинги.Убрав верхние слои ороговевшей кожи, время приступить к уплотнению существующих слоев с дефектом. Эти задачи лучше реализуют процедуры биоревитализации и ботокса. Которые в определенной мере сокращают ширину растяжек и делают их менее заметными.Но, как уже было сказано, устранить стрии на 100 % к сожалению не представляется возможным. Дефект в слоях кожи слишком глубок и велик. Все вышеперечисленные мероприятия направлены лишь на уменьшение дефекта.