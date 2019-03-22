Названы причины, мешающие обрести плоский живот

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Жировые отложение в области живота – наиболее «болезненные» для нас.Во-первых, из-за того, что это наиболее заметная зона скопление жира, что очень портит общее эстетическое впечатление от тела. Во-вторых, жир с живота согнать труднее всего, ведь занятия в спортзале в первую очередь сжигают его с наименее проблемных зон: ноги, руки, бедра и т.д. А строгую диету продолжительное время вынести может не каждый.Но не стоит ругать себя за лень, нелюбовь к спорту и слабую силу воли. С возрастом появляется множество факторов, которые и провоцируют накопление жира в области живота. Сегодня мы расскажем о некоторых из них.Здоровое питание не помогаетДаже если проблем с лишним весом никогда не было и вдруг они появились, это не всегда означает, что виноват твой рацион. С возрастом устойчивость организма к инсулину становится все больше, а, как мы знаем, он помогает человеку сжигать жир.Для устранения этой проблемы следует обратиться к диетологу, для составления адекватной программы питания.Повышенный уровень стрессаНервная система очень сильно влияет на работу нашего организма. И если первая страдает от перенапряжения, расстройств и постоянных стрессов, то и второй в определенный момент может дать сбой. Повышенная выработка кортизола (гормон стресса) влияет на накопление лишнего веса.Выходом из этой ситуации может быть только одно – самоконтроль. Человек должен уметь справляться со стрессом самостоятельно.ГормоныТут играет роль два фактора. Первый – недостаток сна. Это мешает нашему организму восстанавливаться после тяжелого дня, что в свою очередь увеличивает выработку кортизола, пагубное влияние которого описано выше.Второй фактор – нарушение работы лептина. Этот гормон отвечает за чувство сытости. Однако с возрастом его количество сильно увеличивается, что мешает организму адекватно оценивать количество съеденного.Решением этих проблем одно – посетить соответствующего врача, который проконсультирует тебя как восстановить работу эндокринной системы.