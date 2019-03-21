Медики рассказали, как бороться с сезонной аллергией

Узнайте, как бороться с сезонной аллергией и получить от весны и лета настоящее удовольствие!Сезонная аллергия или поллиноз может стать сущим наказанием в период цветения растений. Она возникает из-за попадания пыльцы растений на слизистую оболочку (глаза, носоглотка) и кожу человека, что вызывает зуд, раздражение и жжение. Поллиноз провоцируется цветением одного или целой группы растений и может стать катализатором для развития пищевых аллергий. Какие причины и симптомы сезонной аллергии и как с ней бороться.ПричиныУсловно можно выделить три пика наибольшей активности аллергии:первый приходится на середину и конец весны, когда выброс пыльцы растений более массовыйвторой происходит, когда начинают цвести луговые цветы, а также в период цветения тополей. Тополиный пух приносит массу неудобств как аллергикам, так и здоровым людям. Этот этап приходится на начало лета.третий период – время цветения амброзии, конец лета.Поллиноз это не болезнь, это реакция организма на раздражитель. Коим в данном случае является пыльца цветущих растений. Попадая в организм, она раздражает кожу и слизистые оболочки, стимулирует выработку иммунной системой гистамина, антитела, которое и провоцирует зуд, чихание, насморк и т.д.Сезонную аллергию также могут спровоцировать и курение, плохая экология, стрессы, прием некоторых антибиотиков. Они ослабляют иммунную систему организма и делают ее более восприимчивой к раздражителям.СимптомыСимптомы поллиноза в целом напоминают симптомы обычной простуды: кашель (сухой и влажный), першение в горле, заложенность носа, утрудненное дыхание (вплоть до удушья), зуд, покраснение слизистых оболочек, хроническая усталость.ПрофилактикаК сезонной аллергии можно подготовиться и облегчить тем самым проистечение аллергических реакций.Обратитесь к врачу и пройдите курс иммунотерапии. Она будет заключаться в выявлении специфического аллергена с последующим его введением в ваш организм небольшими дозами. Ваш организм начнет адаптироваться к раздражителю, и в период поллиноза симптомы будут проявляться в более легкой форме. Такую процедуру необходимо проходить осенью после цветения растений, и более эффективной она будет только если проводить ее ежегодно.Соблюдайте гиппоаллергенную диету, исключите из своего рациона продукты, которые могут спровоцировать или усугубить аллергию. Старайтесь избегать малины и клубники весной, в осенний период не рекомендуется злоупотреблять арбузами, виноградом и дынями. В период цветения исключите из своей диеты шоколад и другие какаопродукты, а также яйца, мед и орехи.Принимайте витамины В и С, они благотворно влияют на иммунитет и помогают справиться с симптомами аллергии.Как справиться с аллергией- обязательна влажная уборка всего дома утром и вечером, также на окна можно повесить влажные марлевые сетки.- на прогулку старайтесь выходить после дождя, тщательно избегайте длительных контактов с аллергеном, стирайте одежду по возвращению домой.- чтобы облегчить дыхание, делайте точечный массаж носа: сожмите его подушечками пальцев и круговыми движениями мягко массируйте крылья носа сначала в одну, потом в другую сторону.- приобретите увлажнитель воздуха или расставьте по дому емкости с водой, чтобы уберечь кожу и слизистые оболочки от пересыхания.- промывайте нос теплой водой с солью, это отличный способ очистить слизистую от пыльцы и снять раздражение.- пейте отвар из череды (залейте растение горячей водой и оставьте настаиваться на двадцать минут; отвар не должен быть мутным, а иметь приятный золотистый цвет).- пейте больше воды.- не принимайте антигистаминные препараты без назначения врачей. Курс медикаментозного лечения необходимо начинать за 2-3 недели до периода цветения.