Медики назвали болезни, при которых желательно есть хурму

Этот оранжевый фрукт – главный конкурент яблока по содержанию железа и способности очищать.Главная ценность хурмы заключается в том, что она максимально полезна в холодное время года, когда большинство ягод и фруктов или отошли или выращенные в тепличных условиях не имеют реальной пользы.Хурма содержит глюкозу, сахарозу, йод, магний, натрий, кальций, марганец, железо. В больших количествах в хурме присутствует витамин А, который способствует предотвращению онкологических заболеваний; витамин Р, уменьшающий хрупкость сосудов; витамин С (его в ягоде 53%), обладающий общеукрепляющим действием. В ней много пектина, который полезен для пищеварительной системы, а потому является важным компонентом многих диет, показанных при расстройствах пищеварения.Доказано, что в хурме вдвое больше полезных микроэлементов и пищевых волокон, чем в яблоках, которые с полным правом претендуют на звание "короля фруктов". Кроме того, в оранжевой ягоде много антиоксидантов, органических кислот, дубильных веществ, плоды содержат большое количество углеводов и белков.Против каких заболеваний выступает хурмаОнкологические заболевания. Поскольку в оранжевой хурме много бета-каротина и витамина А ее рекомендуют в качестве профилактики онкологических заболеваний.Анемия, малокровие. Большое содержание железа способствует предотвращению этих заболеваний и улучшению качества крови. Беременным женщинам стоит включать хурму в рацион ежедневно.Болезни щитовидной железы. Как известно, для профилактики заболеваний щитовидной железы рекомендованы йодосодержащие продукты. Хурма – один из беспрецедентных лидеров богатого йодом списка продуктов.Мочекаменная болезнь. Хурма способствует формированию в организме калий-натриевого баланса и способствует выведению из организма лишних солей натрия, так как обладает мочегонным эффектом. Также большое содержание калия в хурме снижает вероятность образования камней.Как выбрать хурмуПоклонников у этого фрукта было бы намного больше, если бы все умели ее правильно выбирать. Качественный плод гладкий, мясистый, насыщенного цвета. Про его спелость свидетельствует мягкость. Недозрелые плоды содержат много танина и потому очень терпкие. Это значит, что прежде чем лакомиться ими, нужно дождаться пока они дозреют при комнатной температуре, то есть станут мягкими. Можно перед употреблением выдержать плоды около 12 часов в теплой воде – это устранит вяжущий вкус.