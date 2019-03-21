Супрун рассказала о пользе хлеба на дрожжах

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун решила довести до сведения украинцев то, что хлеб на дрожжах не вреден, а наоборот, очень даже полезен.Своим мнением чиновница поделилась на странице в Facebook.«От дрожжей болит живот, могут быть инфекции и даже рак. Такое утверждение можно услышать от людей, которые пропагандируют бездрожжевое питание и зачастую далеки от медицины и научных исследований».При этом Супрун отметила, что дрожжи - это простейшие грибки, способные делать из сахара углекислый газ. Их добавляют к хлебу, чтобы он был рыхлым и питательным. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки.Кроме того, дрожжи обогащают хлеб витаминами и аминокислотами. В частности, в таком хлебе больше железа, сообщила и.о. главы Минздрава.«Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки. Фитин - это соединение, которое связывает ионы железа или цинка, и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике. Поэтому хлеб на кислом тесте содержит значительно больше доступного железа», - написала она.Еще одна причина, по которой не стоит беспокоиться о вредности дрожжей - то, что они не выживают в уже испеченном хлебе. Благодаря высоким температурам они погибают вместе со спорами, и это происходит даже при незначительном нагревании.«Но почему тогда после хлеба могут возникать боль в животе и вздутие? Потому что в белом хлебе или сдобных булках много углеводов и мало клетчатки. От такой еды, особенно если ее кушать много и быстро, возникает боль и вздутие», - отметила в. а. министра.Супрун советует тем, кого все же пугают дрожжи, выбирать цельнозерновой хлеб. По ее словам, он содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное - хорошо его пережевывать и запивать. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ, и предотвратит связанным с клетчаткой запоры.