Диетолог составила список "лжеполезных" продуктов

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Есть список продуктов, которые считаются полезными, однако на самом деле могут вредить вашему похудению.Если вы придерживаетесь здорового питания, однако вес все стоит на месте и никак не хочет снижаться - еще раз пересмотрите свой рацион.Этот писок назвала известный диетолог Альбина Комиссарова.«Лжеполезные продукты это еще хуже, чем лже-враги, мы переедаем их и думаем, что это не вредит нашей фигуре, но это НЕ ТАК, и вот уже процесс похудения не идет, а вес стоит!» - отметила эксперт.Список лжеполезных продуктов:Фитнес-батончикиЗа все утверждать не могу, есть и хорошие, но в большинстве это батончик, полный сахара и жиров. И в надежде полезного перекуса вы получаете 5-7 ложек сахара.Йогурты с добавкамиТо же самое. На 100 г доходит до 16 г сахарозы, а это 3 чайные ложки сахара. Но мы же выпьем всю бутылочку- 330 мл, а это уже 10 ложек. Неплохо, да?Мюсли(Опять же не все), но большинство содержат большое количество сахара и жиров, особенно запечённые мюсли(АХА и тд), Читайте состав или делайте мюсли дома.Шоколад и любые сладости на сахарозаменителяхСказать, что их нельзя есть - я не могу. Но иллюзия «безопасности» такого шоколада заставляет вас переедать, а калорий там столько же, сколько и в обычном.Еда без глютенаНа сегодня доказательная медицина утверждает, что безглютеновая диета нужна только людям с целиакией или чувствительностью к глютену. Для здорового человека в этом большой необходимости нет.Быстрая овсяная кашаПользы 0. Обработанный овёс + сахар. Лучше запарьте с вечера овсянку, если утром нет времени.