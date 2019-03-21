Названы первые симптомы развития подагры

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Подагра – это заболевание, которое поражает суставы из-за повышенного уровня в них солей мочевой кислоты.Раньше эта болезнь поражала в основном мужчин 40-60 лет, но последние десятилетия подагрой чаще страдают женщины и молодые люди.Врач-терапевт и врач-эндокринолог медицинской группы компаний ADONIS Наталья Ляшенко назвала симптомы, причины возникновения подагры, а также методы лечения.Врач Наталья Ляшенко: “Подагра – это форма артрита, возникающая вследствие откладывания кристаллов уратов (кристаллов мочевой кислоты) в суставе, что вызывает воспаление и интенсивную боль при подагрических приступах. Кристаллы уратов образуются, когда есть повышенный уровень мочевой кислоты в крови ”.Тело человека вырабатывает мочевую кислоту, когда она разрушает пурины – вещества, которые есть в организме. Пурины также находящихся в определенных продуктах, таких как стейк и морепродукты. Другие продукты также способствуют повышению уровня мочевой кислоты, например, алкогольные напитки, особенно пиво, и напитки, которые подслащены фруктовым сахаром (фруктозой).Высокий уровень мочевой кислоты – симптомы• боль в большом пальце ноги• интенсивная боль и воспаление суставов• сложность с мочеиспусканием• нестабильный пульс• боль в коленях• камни в почках• утомление• жесткие образования вокруг суставовОбычно мочевая кислота растворяется в крови и проходит через почки в мочу. Но иногда тело вырабатывает слишком много кислоты или же почки выделяют ее слишком мало. Когда это происходит, мочевая кислота может накапливаться, образуя острые кристаллы в суставе или окружающих тканях. Это вызывает боль, воспаление и отек.Подагра – причины возникновенияГипертония ( повышение артериального давления).Сахарный диабет.Почечная недостаточность.Дислипидемия ( повышение холестерина и триглицеридов крови).Ожирение.Анемия.Наследственность.Пол (мужчины).Прием некоторых медикаментов ( тиазидных диуретиков).Факторы рискаЧеловек больше склонен к развитию подагры, если у него высокий уровень мочевой кислоты. Факторы, повышающие уровень мочевой кислоты в организме, включают:РационЕда, богатая мясом и морепродуктами, а также напитки, которые содержат фруктовый сахар (фруктозу). Потребление алкоголя, особенно пива, также повышает риск подагры.ОжирениеЕсли у вас избыточный вес, то ваш организм производит больше мочевой кислоты, соответственно, почки имеют большую нагрузку.БолезниНекоторые заболевания и состояния повышают риск подагры. К ним относят высокое кровяное давление и хронические заболевания, такие как диабет, метаболический синдром, болезни сердца и почек.Определенные препаратыПрименение тиазидных диуретиков, которые обычно используется при лечении гипертонии, и низких доз аспирина также может повысить уровень мочевой кислоты.ГенетикаЕсли другие члены вашей семьи имели подагру, вы более склонны к развитию этой болезни.Возраст и полПодагра встречается чаще у мужчин, прежде всего, потому, что женщины имеют более низкий уровень мочевой кислоты. После наступления менопаузы уровне мочевой кислоты у женщин приближаются к уровням мужчин. В последних подагра чаще развивается в возрасте от 30 до 50 лет.Недавние операции или травмыНедавнюю операцию или травму связывают с повышенным риском развития подагры.Симптомы подагрыПризнаки и симптомы подагры почти всегда возникают внезапно, чаще всего ночью. Они включают:1. Интенсивная боль в суставах. Подагра обычно поражает суставы большого пальца ноги, но болезнь может возникать и в любом другом суставе. Это могут быть щиколотки, колени, локти, запястья и пальцы. Боль обычно острее в течение первых 4-12 часов.2. Затяжной дискомфорт. После острой боли неприятные ощущения уменьшаются. Некоторый дискомфорт сустава может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Более поздние приступы подагры могут длиться дольше и больше будут влиять на суставов.3. Воспаление и покраснение. Пораженные суставы или суставы становятся отечными, теплыми и красными.4. Ограниченный диапазон движения. Когда подагра прогрессирует, вы не сможете нормально перемещать суставы.Диагностика заболеванияДля того, чтобы выявить наличие подагры необходимо:1. Определить уровень мочевой кислоты в крови, а также в суточной моче.2. Сделать анализ синовиальной жидкости сустава.3. Сделать рентген.4. При необходимости – сделать компьютерную томографию или же магнитно-резонансную томографию.Лечение подагрыЛечение подагры обычно включает медицинские препараты, которые выбирает врач и пациент, основываясь на текущем состоянии здоровья человека.Препараты для лечения острых приступов и предотвращения будущих приступов включают нестероидные противовоспалительные средства (препараты на основе кохлицина, кортикостероиды).Врачи могут назначить препараты для предотвращения осложнений подагры – лекарства, блокирующие производство мочевой кислоты (Аллопуринол, фебуксостат) и лекарства, улучшающие удаление мочевой кислоты (пробенецид, лезинурад).Диета при подагреЛекарство является наиболее эффективным способом лечения острой подагры и может предотвратить повторные приступі подагры. Однако нужно изменить некоторые пищевые привычки и образ жизни.1. Исключите или ограничьте употребление алкогольных напитков и напитков, которые содержат фруктозу. Вместо этого пейте много безалкогольных напитков, особенно воды.2. Ограничьте потребление мяса, рыбы и птицы в рационе. Особенно, это касается сырокопченых и вареных колбасок, сарделек, сосисок, консерв.3. Ешьте больше продуктов из цельного зерна, фруктов, овощей и меньше рафинированных углеводов, таких как кремовые торты, пирожные, конфеты, изделия из слоеного и сдобного теста, белый хлеб.4. Регулярно тренируйтесь. Поддержание тела в здоровом весе снижает риск подагры.5. Пейте много жидкости.6. Употребляйте молочные продукты с низким содержанием жирности. Можно употреблять нежирный кефир, несоленый творог, яйца ( не более одного в день).7. Что касается круп, то ограничьте себя в употреблении только бобовых. Все потому, что они содержат мочевую кислоту в большом количестве.8. Не пейте кофе, крепкий чай, какао.9. Старайтесь использовать как можно меньше соли. Врачи советуют придерживаться диеты №6 (стол №6).