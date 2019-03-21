Эксперты рассказали, чем опасна нехирургическая ринопластика

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В настоящее время нехирургическая ринопластика очень популярна, ее предлагает множество заведений бьюти-сферы.В стремлении выглядеть обворожительно и привлекательно многие решаются на радикальные меры. Впрочем, исправить формы можно и без проведения пластической операции, однако нехирургическая ринопластика может нести определенные угрозы.В настоящее время нехирургическая ринопластика очень популярна, ее предлагает множество заведений бьюти-сферы. Но не всегда такой метод безопасен, утверждают медики. Методика нехирургической ринопластики появилась почти 10 лет назад, с тех пор многие салоны предлагают заполнение гиалуроновой кислотой места, которые желает исправить клиент.Инъекции позволяли устранить дефекты, исправить форму носа, они эффективны и просты. Но при этом, утверждают пластические хирурги, несмотря на кажущиеся удобства такой процедуры, всегда нужно учесть определенные риски.Все же, предупреждают профессионалы, и нехирургическая пластика носа может вызывать ряд осложнений. Также медики обращают внимание на качество материала, который используется для уколов. К тому же, услугу предлагают сейчас не только квалифицированные специалисты, что тоже вызывает опасения.Перманентные наполнители для носа в дальнейшем может возникнуть необходимость их удаления, поскольку они могут доставлять массу проблем. Инъекции могут привести к воспалительной реакции и блокировке притока крови в ткани носа. Устранить такие побочные эффекты можно только применяя гиалуронидазу.В любом случае решение устранить недостатки внешности должно быть взвешенным и учитывать все возможные риски. Доверять исправление данных природой форм можно только профессионалам в проверенных и сертифицированных медучреждениях.