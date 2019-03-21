Стало известно, как избавиться от отеков по утрам

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как избавиться от отеков по утрам.Не слишком приятно вставать по утрам на работу и видеть в отражении в зеркале опухшее лицо. Что нужно сделать, чтобы избавиться от отеков быстро и безо всякого вреда здоровью, рассказала в своем Instagram известный украинский тренер Анита Луценко.Во-первых, Анита советует наладить питьевой режим в течение дня, выпивая по пять стаканов нехолодной воды.Если у вас отеки утром после пробуждения, то не пейте воду позднее, чем за 2-3 часа до сна, говорит спортсменка. Кроме этого, обратите внимание, сколько соленого вы едите и нет ли у вас недостатка в чистой воде в течении дня.А если тренируетесь, то чем больше потеете, тем больше пейте мелкими глотками."Поливайте себя не менее заботливо, чем заботитесь о политых любимых цветах", – посоветовала подписчикам Луценко.