Эксперты рассказали, как ухаживать за кожей лица весной

Эксперт утверждает, что весной кожу нужно интенсивно увлажнять, но важно учитывать свой тип.Весной хотя бы раз в неделю нужно баловать кожу увлажняющими масками – причем, это касается и обладательниц жирной, и обладательниц сухой кожи.Особенно остро вопрос ухода за кожей стоит весной и осенью, ведь в межсезонье она нуждается в дополнительной заботе. Наиболее простой и действенный вариант, не требующий больших затрат – домашние увлажнения и омолаживающие маски.Для сухой, желтоватой кожи специалисты рекомендуют использовать медово-молочную маску. Смешиваем в равных пропорциях мед и молоко. Распределите полученную смесь по лицу и оставляем на 15-20 минут. Смываем сначала теплой, потом холодной водой, потом – протираем кожу кубиком льда.Яичная маска - рекомендована для обезвоженной сухой и увядающей кожи. Смешиваем 1 желток яйца с 1 столовой ложкой сметаны, добавляем ложечку растительного масла – лучше оливкового или виноградных косточек, хорошенько перемешиваем. Наносим минут на 20 на лицо и шею и умываемся теплой водой.Чтобы увлажнить жирную и комбинированную кожу, используйте творожно-медовую маску. Взбиваем яйцо до образования пены, добавляем 2 столовые ложки творога, пол чайной ложки жидкого меда, хорошенько перемешиваем. Равномерно накладываем на лицо на 20 минут и смываем теплой, затем холодной водой.«Еще один рецепт для жирной кожи – натираем яблоко и одну морковку, хорошенько перемешиваем. Наносим на чистую кожу лица на 20 минут и умываемся теплой водой.Кстати, с помощью натуральных домашних масок для лица можно не только увлажнить, но и зрительно улучшить цвет кожи, избавиться от мелких косметических дефектов», - добавила эксперт.Заметно улучшает цвет лица морковная увлажняющая маска. Для ее приготовления натрите на мелкой терке одну морковку, добавьте свежий яичный желток, хорошо перемешайте. Нанесите на лицо минут на 20-30, прилягте и расслабьтесь. после – смойте теплой водой. Используйте дважды в неделю.Отбелить кожу лица поможет огуречная маска. Натираем огурец на терке, выжимаем из получившейся кашицы сок, смешиваем его с оливковым маслом приблизительно в одинаковых пропорциях, наносим на лицо на 20 минут, смываем.