Медики рассказали, как бороться c бессонницей в домашних условиях

Ранней весной, особенно в период резких смен погоды и скачков атмосферного давления проблемы с бессонницей нередко обостряются – заснуть становиться сложнее, а сам сон становится беспокойным.Причин плохого сна великое множество - сильный стресс, конфликты и беспокойные мысли, сменный график работы, длительное отсутствие отдыха, перепады температуры воздуха и смена погоды, недостаток физической активности, лишний вес и переедание перед сном, хронические болезни и многое-многое другое.«Быстрее всего принять таблетки от бессонницы, но какими бы безопасными и качественными не были лекарства, - это все-таки медикаменты, которые при длительном употреблении могут вызывать зависимость, тревожность, тошноту и негативно влиять на работу внутренних органов. Потому лучше, чтобы средство вам прописал лечащий врач», - советует специалист.Если бессонница не мучает вас постоянно, вполне можно попробовать решить проблему с помощью проверенных народных средств, которые одобряет современная медицина.«Непосредственно перед сном попробуйте выпить стакан горячего молока с медом – это прекрасное средство для расслабления, которое используется во всем мире. Прекрасно воздействуют на нервную систему отвара мяты и мелиссы, не лишним будет принять полстаканчика отвара с валерианой или пустырником.Еще одно народное средство, которое зарекомендовало себя и среди профессиональных медиков, - пустырник. Он имеет успокоительное действие, замедляет сердечный ритм, понижает артериальное давление, что способствует расслаблению и глубокому сну. А первоцветы оказываютобщеукрепляющее действие и успокаивает нервную систему», - рассказывает врач.Настой из шишек и цветков хмеля в народной медицине рекомендуют употреблять при неврозах и вызванной ими бессоннице. Отвары мелиссы, чабреца, цикория также эффективно помогают бороться с нарушениями сна – выпейте стаканчик теплого витаминного напитка буквально за 20 минут до того, как планируете лечь, и сон придет сам собой.