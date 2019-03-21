Названы продукты, провоцирующие воспалительные процессы
Какие продукты могут стать причиной воспалительных процессов:
Пшеница
Многие люди даже не подозревают, что имеют непереносимость глютена. Однако, употребление ими мучных продуктов может спровоцировать воспаление желудочно-кишечного тракта.
Помидоры
Это касается любителей зеленых соленых помидоров, ведь в незрелых томатах концентрация соланина значительно повышена. Это вещество в больших количествах провоцирует воспаление кишечника.
Йогурт
Диетологи советуют употреблять только натуральный несладкий йогурт, вроде греческого. Поскольку ароматизаторы, красители и добавленные сахара могут вызвать нешуточные проблемы с желудком.
Растительное масло
В процессе обжаривания продуктов на растительном масле в результате реакции жира и кислорода создаются свободные радикалы – вещества, провоцирующие клеточные нарушения и, как следствие - развитие воспаления.
Цитрусовые
Специалисты отмечают, что употребление цитрусов ведет к повышению концентрации гистамина - медиатора аллергических реакций, что, в конечном случае, приведет к образованию воспалительных процессов.
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