Названы продукты, провоцирующие воспалительные процессы

Их можно встретить практически в каждом холодильнике, а некоторые из них даже носят репутацию «правильных» и полезных продуктов.

Какие продукты могут стать причиной воспалительных процессов:

Пшеница

Многие люди даже не подозревают, что имеют непереносимость глютена. Однако, употребление ими мучных продуктов может спровоцировать воспаление желудочно-кишечного тракта.

Помидоры

Это касается любителей зеленых соленых помидоров, ведь в незрелых томатах концентрация соланина значительно повышена. Это вещество в больших количествах провоцирует воспаление кишечника.

Йогурт

Диетологи советуют употреблять только натуральный несладкий йогурт, вроде греческого. Поскольку ароматизаторы, красители и добавленные сахара могут вызвать нешуточные проблемы с желудком.

Растительное масло

В процессе обжаривания продуктов на растительном масле в результате реакции жира и кислорода создаются свободные радикалы – вещества, провоцирующие клеточные нарушения и, как следствие - развитие воспаления.

Цитрусовые

Специалисты отмечают, что употребление цитрусов ведет к повышению концентрации гистамина - медиатора аллергических реакций, что, в конечном случае, приведет к образованию воспалительных процессов.
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