Стало известно, как недосыпание влияет на ощущение боли

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Ученые пришли к неожиданным выводам.Ученые из Калифорнийского института в Беркли обнаружили взаимосвязь между недосыпом и восприимчивостью к боли.В эксперименте приняли участие 25 добровольцев. Каждый из них провел в лаборатории две ночи: одну – с восьмичасовым сном, а вторую – бессонную.Промежуток между двумя ночами составлял не менее одной недели. Исследователи измерили болевой порог каждого участника с помощью нагревающего прибора, помещенного на кожу левой ноги. Температура прибора постепенно повышалась, и добровольцы должны были отметить момент, когда боль достигнет семи баллов по десятибалльной шкале.Такой же эксперимент повторили после бессонной ночи. Оказалось, что бессонная ночь значительно понизила болевой порог участников. Недосып привел к тому, что болезненными для них были температуры и ниже тех, которые считались неприятными ранее.