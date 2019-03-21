Ученые использовали кофе для создания эффективного лекарства от рака

Лабораторные исследования подтвердили успешность такого лечения.Ученым пока не удалось найти эффективного лекарства, способного справится с раком простаты. Однако последние исследования показали, что кофе останавливает развитие злокачественных клеток благодаря присутствию в составе определенных элементов.В настоящее время рак простаты стал одной из основных причин смерти мужчин.Согласно статистике ВОЗ, такой диагноз ставят каждому четвертому представителю сильного пола старше 65 лет.Успешное лечение заболевания возможно только лишь в том случае, если его обнаружили на самой ранней стадии.Поэтому специалисты активно работают, чтобы усовершенствовать современные технологии диагностирования.Кроме того, перед учеными стоит еще одна задача - найти способ, позволяющий эффективно препятствовать росту раковых клеток.Как оказалось, элементы, способные справится с данной задачей, присутствуют в составе кофе. Ранее уже было замечено, что у мужчин, регулярно употребляющих бодрящий напиток, риск развития рака простаты снижается на 11 процентов.В ходе дальнейших исследований ученые выделили из кофе 6 основных элементов, и начали изучать их всевозможные сочетания.Опыты, проведенные на мышах, показали отличный результат. Развитие злокачественных клеток удалось существенно замедлить.Наибольшую активность в этом процессе показали 2 вещества, присутствующие в составе кофе - кавеол и кафестол.Возможно, в скором времени именно они станут основной для создания лекарства, способного справится с раком простаты.