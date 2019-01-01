В лечении гипертонии ультразвук может быть эффективнее лекарств

Учеными было проведено новое клиническое испытание.Методика с применением ультразвука может быть более эффективной в деле лечение гипертонии, чем использование лекарств, - в этом смогли убедиться ученые Лондонского университета королевы Марии. В частности, они установили, что долгосрочного, на несколько месяцев, снижения артериального давления позволяет добиться процедура денервации почек при помощи ультразвука.Вмешательство, о котором идет речь, подразумевает воздействие ультразвуком на нервы в стенках почечных артерий. Еще ранее лондонскими специалистами было установлено, что эта технология способствует разрушению нервных волокон, которые обеспечивают сообщение нейронных сигналов, формирующихся при взаимодействии почек и мозга, и влияющих на повышение артериального давления.В этот раз учеными было проведено новое клиническое испытание этого метода лечения гипертонии посредством ультразвука.Исследователи осуществили длительное наблюдение за добровольцами-гипертониками, которые прошли через процедуру денервации почек. В итоге они заключили: ультразвук для борьбы с повышенным давлением может быть более эффективным, чем лекарства и обеспечивать продолжительный терапевтический эффект на период до шести месяцев.В их испытании среди участников, чьи почки обрабатывались ультразвуком, у 58% спустя полгода давление держалось на нормальном уровне. В среднем их давление снизилось на 18,1 миллиметра ртутного столба. Более 35% из их числа вообще отказались от приема лекарств для снижения давления, другие уменьшили количество используемых медикаментов.Комментируя результаты, руководитель исследования профессор Мелвин Лобо назвал их «захватывающими». По его словам, если более крупные исследования (они уде ведутся) подтвердят эффективность ультразвука, то процедура с его применением может стать достойной «альтернативой многим пожизненным лекарствам от гипертонии».