Назван напиток, эффективно защищающий зрение

Чашка горячего чая хотя бы раз в день существенно снижает вероятность развития атрофии зрительного нерва.Ученые выяснили, какой напиток можно выбирать чаще, чтобы сохранить зоркий глаз. Им оказался зеленый чай.Как показали собранные данные, в этом напитке содержится большое количество витамина C и Е, а также он богат катехинами - мощными антиоксидантами.Последние проникают в глазное яблоко и защищают его от действия разрушающих факторов, а также предотвращают развитие глаукомы и других потенциально опасных болезней.Но коллеги из Америки не совсем согласны с результатами исследований офтальмологов. Они считают, что полезен для организма любой чай, лишь бы он был горячим. Западные медики уверены, что чашка горячего чая хотя бы раз в день существенно снижает вероятность развития атрофии зрительного нерва и сохраняет остроту зрения.