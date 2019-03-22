Эксперты объяснили, почему полезен вазелин для кожи

Вазелин - маслянистая густая мазь, которую очень часто применяют не только в быту, но и в косметике.Самые ценные свойства вазелиновой мази, о которых ты не знала:Средство для роста ресницЖирная структура вазелиновой мази укрепит ресницы, питая их от кончиков и до самых корневых луковиц. Для этого регулярно наноси данное средство ватной палочкой по всей длине ресниц. Лучше всего делать это вечером, незадолго до сна. Уже после нескольких недель таких процедур результат не заставит себя ждать.Вместо мицеллярной водыОпять-таки, благодаря жирной консистенции вазелина, он не только эффективно удалит остатки макияжа, но и прочие загрязнения, накопившиеся на твоем лице за день.Увлажняющий и смягчающий кремХимический состав вазелина позволяет благотворно воздействовать на кожу лица, рук, и даже на ногти. Его регулярное использование укрепит их, насытит ценными питательными веществами и создаст невидимый барьер от влаги и различных вредоносных загрязнений.Антивозрастной кремНе всегда есть деньги на дорогие средства против морщин, тогда на помощь приходит копеечная вазелиновая мазь. Известно, что в ней содержится большое количество витаминов Е и А, которые известны своими мощными антиоксидантными свойствами, замедляющими процессы старения.Регулярное применение вазелина повысит эластичность и упругость кожи, препятствуя появлению мелких морщинок.