Медики рассказали, в каких продуктах содержится эстроген

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Женское старение сопровождает остановка выработки эстрогена - полового гормона, играющего важную роль в жизни и внешности женщины.Его дефицит может спровоцировать преждевременное выпадение волос и хрупкость костей.Продукты, поддерживающие выработку эстрогена:Семена льна: две ложки семян льна натощак действуют в организме как мощный антиоксидант, способствующий улучшению состояния волос, кожи и ногтей.Виноград красных сортов считается одним из самых лучших источников фитогормонов. Конечно, они полностью не заменят естественные женские гормоны, но все же они заметно улучшат самочувствие, например, во время менопаузы.Молочные продукты тоже считаются хорошими источниками растительных гормонов, поскольку коровы - травоядные животные, поедающие большое количество растительного корма, в котором содержатся фитогормоны. Для этого молочные продукты обязательно должны быть натуральными с высокой жирностью.Кофе: некоторые ученые утверждают, что поллитра выпитого кофе повышает уровень эстрогена в крови женщины на 70%. Но очень важно знать меру и не употреблять кофеин в повышенных количествах, поскольку он может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.Бобовые: фасоль, чечевица, горох - отличный натуральный источник эстрогена, замедляющий процесс старения кожи.В любом случае помни, что избыток эстрогена так же вреден, как и его дефицит. Поэтому важнее всего в этом деле - грамотная консультация специалиста.